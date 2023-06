Johnny Herrera repasó duramente a Claudio Bravo por ausentarse de la Roja: "En mi vida quise faltar a un partido"

La ausencia del portero Claudio Bravo para los amistosos de la selección chilena en junio ante Cuba, República Dominicana y Bolivia sigue generando polémica, sobre todo luego de que el técnico Eduardo Berizzo explicara los motivos del jugador del Real Betis para restarse de la convocatoria.



"(Bravo) se comunicó con nosotros y nos manifestó su deseo de descansar", aseguró el "Toto" en conferencia de prensa, dichos que hicieron eco en el ex guardameta y otrora integrante del combinado criollo Johnny Herrera, quien cuestionó la actitud del futbolista verdiblanco.



"Al profesor Berizzo le encuentro la razón. Más allá de que sepa cómo juega Claudio, a uno como técnico le enseñan al ser justo con los demás, y el ser justo significa que ley pareja no es dura", comenzó diciendo el ídolo de Universidad de Chile en su rol de comentarista para TNT Sports.



Asimismo, aseguró que el formado en Colo Colo "debería haber estado. Distinto hubiera sido que Berizzo le hubiera dicho ‘descansa, porque quiero ver a estos otros arqueros’. Por lo que dice Berizzo, claramente lo llamó, y eso es un check a favor de él, porque está privilegiando el núcleo en la selección más allá de un solo jugador".



Por último, Herrera subrayó que "más allá de que Bravo mereciera las vacaciones, en estos momentos la selección lo necesitaba. Es como que a mí me llamen a trabajar mañana y yo diga no, me voy de vacaciones. Yo tuve el estatus de Bravo en La Roja, en la U, y en mi vida quise faltar a un partido".

