Tras el amargo empate sin goles frente a Colombia en el Estadio Monumental, la Selección chilena cerró un 2026 marcado por las dudas y la incertidumbre, especialmente por no contar aún con un entrenador definido para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030.

En ese contexto, el bicampeón de América con la Roja, Johnny Herrera, lanzó duras críticas contra la gestión de Pablo Milad al mando de la ANFP, apuntando a la clausura de la sede del organismo en Quilín, los problemas para utilizar el Estadio Nacional y el último lugar de la selección chilena en las Clasificatorias al Mundial de 2026.

"Hoy estás sin ANFP, sin donde poder hacer una reunión, sin estadio para jugar, no hay técnico hace más de un año en la selección, no recuerdo haber estado tan bajo en el ranking FIFA y en Sudamérica fuiste último en las Clasificatorias", disparó el exarquero en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

En esa misma línea, Herrera profundizó sus cuestionamientos y sostuvo: "Con los cuarenta y tantos años que tengo, no recuerdo en mi vida haber visto a Chile completo, como institución, como ANFP, como fútbol, haberlo visto tan mal. El otro día el presidente (Pablo Milad) hablaba del legado de lo que está dejando. Esto es lo que se está dejando", añadió.

Cabe consignar que este jueves se llevarán a cabo las elecciones para definir al nuevo presidente de la ANFP, instancia en la que Jorge Uauy y Jorge Yungue competirán por suceder a Pablo Milad al mando del organismo rector del fútbol chileno.

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