Joe Abrigo revela que se fue de Coquimbo Unido por "Nano" Díaz: "Me pidió que saliera, me apartó del grupo"

Si bien Joe Abrigo ya partió desde hace unas semanas de Coquimbo Unido y comenzó su etapa en Palestino, cuadro en el que debutó el pasado jueves en el triunfo por 5-4 ante Santiago Morning por Copa Chile, todavía no olvida su salida del conjunto "pirata".

Es que el volante aseguró que su partida del elenco nortino no pasó por decisión propia, sino que por el técnico Fernando Díaz.

"No es que me quería venir o salir del club. El técnico me pidió que saliera y uno tiene que acatar nomás. Me lo pidió, después me apartó del grupo en los entrenamientos, se dio así de un día para otro y lo de Palestino se resolvió en menos de 24 horas", expresó el mediocampista a Las Últimas Noticias.

"Finiquité mi contrato con Coquimbo, me vine libre a Palestino y firmé hasta mayo de 2024 con opción de compra. Me costó asumir que debía irme, pero llegué a un grupo humano notable y la confianza que me dio el técnico me tiene contento", añadió.

Por último, Abrigo sostuvo: "Además estamos compitiendo en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Sudamericana, si continuamos en competencia y puedo ser inscrito. Sólo espero estar a la altura. "Vitamina" me llamó, me dijo lo que quiere, la idea de juego y me quedó todo muy claro".

PURANOTICIA