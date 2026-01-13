Javier Méndez fue presentado como la tercera incorporación de Colo-Colo para la temporada 2026

Este martes, Colo-Colo anunció y posteriormente presentó a Javier Méndez, quien llegó desde Peñarol para transformarse en la tercera incorporación para la temporada 2026.

En conferencia de prensa, el uruguayo subrayó que "Colo-Colo es un equipo grande, que demanda mucha presión y creo que estoy preparado, porque vengo de otro equipo grande, donde asumí esa responsabilidad. Ahora hay que tratar de estar tranquilo, disfrutar con responsabilidad. Ojalá que sea positivo y podamos a lograr los objetivos que nos vayamos trazando".

Sobre la forma en que se gestó su fichaje, el defensa central comentó que "cuando se me presentó la chance de venir, lo hablé con mi familia y decidimos venir. Sé a dónde vengo, como ustedes dijeron, son clubes similares. Vengo de un equipo grande a otro equipo grande y desde mi humilde lugar, me toca aportar para lograr los objetivos que nos tracemos durante el año".

Asimismo, el charrúa sostuvo que "no me cambia jugar una Copa Libertadores. Me tocó vivir un año maravilloso con Peñarol, lo disfruté al máximo, llegamos a la semifinal, pero no pude lograr algo más. Cambiar de aires y buscar nuevos desafíos en mi carrera servirán para crecer en lo personal y familiar, por algo me apoyé en ellos. Es otra página en mi carrera y ojalá pueda dejar una huella".

El oriental también manifestó su deseo de disputar el Superclásico ante Universidad de Chile. "A mí si me das a elegir, prefiero todos los fin de semanas clásicos, esa calidad de partidos son los que el jugador siente y quiere ganar", remarcó.

Por último, Méndez señaló que "hablé con el DT (Fernando Ortiz) y me recibió de buena manera. Seguramente él me pedirá cosas, y yo estoy a disposición. Cuando yo era pequeño jugaba de volante, y después por una lesión de mi compañero, pasé atrás. Mientras esté para ayudar al equipo, bienvenido sea".

(Imagen: @ColoColo)

