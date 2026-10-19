Jarry y Barrios definen horario para su cruce en el Challenger de Cali: el "Príncipe" retorna tras seis meses lesionado

El duelo de chilenos entre Nicolás Jarry (867º del ranking de la ATP) y Marcelo Tomás Barrios (132º) ya tiene horario definido para su estreno en el Challenger 75 de Cali, Colombia.

Los tenistas nacionales se enfrentarán este lunes en la primera ronda del Challenger 75 de Cali, torneo que marcará el regreso del “Príncipe” a las canchas tras seis meses de ausencia por lesión.

Jarry y Barrios saltarán a la cancha en el quinto turno del Court Central del Club Campestre Farallones, en un encuentro que se disputará no antes de las 20:00 horas de Chile.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos en torneos de esta categoría. Hasta ahora, el registro favorece a Nicolás Jarry, quien se impuso en las dos ocasiones anteriores, aunque ambos duelos se disputaron en los inicios de sus respectivas carreras: el primero, en 2016, en Savannah, Estados Unidos, y el segundo, en 2017, en Tempe, Arizona.

El ganador del encuentro avanzará a la segunda ronda, donde se medirá con quien resulte vencedor del duelo entre el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (255º) y un jugador proveniente de la fase clasificatoria (qualy).

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