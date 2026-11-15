Jarry, Barrios y Soto debutan en el Challenger de Montevideo

Con la presencia de los tenistas nacionales Nicolás Jarry (751° del ranking ATP), Tomás Barrios (201°) y Matías Soto (261°), este lunes arrancará el cuadro principal del Challenger 75 de Montevideo, en Uruguay.

Eso sí, el único programado para debutar mañana fue "Nico", cuyo duelo con el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (218°) fue agendado en el último turno de la cancha central, es decir, no antes de las 20:00 horas.

En caso de vencer a su rival, quien fue su verdugo hace unas semanas en Cali, el "Príncipe" se anotaría en octavos de final para enfrentar al ganador del pleito entre el argentino Lautaro Midón (178°) y el boliviano Juan Carlos Prado (178°).

Por su parte, "Tomi" fue emparejado con el local Franco Roncadelli (221°), mientras que en segunda ronda podría medirse con el triunfador del compromiso entre los trasandinos Francisco Comesaña (135°) y Juan Manuel La Serna (216°).

"Mati", en tanto, desafiará en su estreno al argentino Alex Barrena y en una hipotética siguiente fase se cruzaría con el vencedor del partido entre un jugador proveniente de la qualy y el trasandino Camilo Ugo Carabelli (65°), máximo favorito del certamen charrúa.

PURANOTICIA