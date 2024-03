Jara lanza dardo a Falcón tras polémica jugada ante Coquimbo Unido: "Quizás no está bien de la cabeza"

Una oleada de críticas ha recibido Maximiliano Falcón luego de protagonizar una controvertida acción en el empate sin goles entre Colo-Colo y Coquimbo Unido.

Corría el minuto 77 cuando el zaguero uruguayo fue a disputar un balón con el debutante Dixon Pereira, quien recibió un rodillazo que le provocó una grave lesión que obligó a trasladarlo hasta un centro asistencial.

El club "pirata" informó que el jugador sufrió un neumotórax secundario a traumatismo directo, doble fractura costal simple del 4° y 5° arco costal y contusión pulmonar secundaria a la fractura referida.

La jugada ha generado una serie de comentarios y se ha instalado un debate en torno a la fuerza con la que fue el charrúa a pelear la pelota.

En ese contexto, el exfutbolista y actual comentarista deportivo, Gonzalo Jara, señaló en TNT Sports que "es una falta innecesaria. Es para amarilla, no para roja. Con la rodilla así no se salta. Pudo saltar de lado, no de frente".

Asimismo, el otrora central de la Selección chilena subrayó que "Falcón no es mala leche. Pero se pasa de revoluciones, como paso en el superclásico. Quizás no está bien de la cabeza. No se fue expulsado (en estas dos últimas fechas) porque es Colo-Colo".

Por último, Jara hizo un paraleo con otra polémica que se vio en la quinta fecha, puntualizando que "lo de Falcón fue un rodillazo claro, Dixon no tiene responsabilidad. Pero en el caso de la lesión de Sepúlveda en Cobresal, él sí tiene mucha responsabilidad en su lesión por ir a trabar de esa forma con un jugador de frente".

PURANOTICIA