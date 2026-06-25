Japón y Suecia clasifican a dieciseisavos de final del Mundial tras empatar en Dallas

Japón y Suecia empataron 1-1 y cerraron la tercera jornada del grupo F con un resultado que le sirvió a los dos.

Los asiáticos terminaron como segundos y enfrentarán a Brasil en los dieciseisavos, uno desafío exigente.

Los europeos, en cambio, quedan entre los mejores terceros a la espera de conocer su rival.

Los goles llegaron en el complemento, "Los Samuráis Azules" armaron una jugada colectiva que terminó con Daizen Maeda marcando dentro del área.

Los "Blågult" no tardaron en responder. Elanga tomó el balón por la banda derecha, recortó hacia el centro y soltó un remate pegado al palo que el arquero Suzuki no pudo hacer nada.

Con el 1 a 1, Japón cierra el grupo F como segundo y enfrentará a Brasil, mientras que Suecia debe esperar para conocer su rival.

(Imagen: Mariscal Mariscal / EFE)

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