Jaime García: "¿Quieres subir de categoría? A pelotazos no lo vas a lograr"

Santiago Wanderers sigue sin despegar en el torneo de Ascenso y este sábado sumó un amargo empate a uno frente a Universidad de Concepción, y sigue sin saber de victorias de la mano del técnico Jaime García.

El Decano comenzó ganando a los 47 minutos gracias a su capitán Carlo Muñoz. Sin embargo, la alegría duraría poco en las huestes caturras, ya que 120 segundos más tarde Luis Olmedo se encargó de emparejar las cifras.

Tras el compromiso, el estratego señaló en conferencia de prensa que "este es el camino. Obviamente hay que corregir varias cosas. Hay que aprender a cerrar los partidos. Hoy pudimos marcar uno o dos goles más".

En la misma línea, el "Búfalo" reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer, puntualizando que "si tú no haces un equipo con personalidad, no vas a subir. ¿Quieres subir de categoría? A pelotazos no lo vas a lograr".

Asimismo, el DT le envió un claro mensaje a sus dirigidos, señalando que "invito a los jugadores a que tengan personalidad. Sé que al principio va a molestar la idea, pero sé que con el tiempo les va a gustar".

Por último y fiel a su estilo, García subrayó que "si la vamos a cagar, caguémosla una o dos veces, pero a la larga vamos a ganar más de lo que vamos a perder".

PURANOTICIA