Iván Román manifestó su deseo de sumar más minutos en cancha en Colo-Colo: "Quiero jugar, es para lo que vine"

Pese a que Colo-Colo se mantiene como sólido líder y cerca de conquistar el título de la Liga de Primera y con un abuena ventaja para avanzar a semifinales de Copa Chile, en el plantel no quieren relajarse, sobre todo después de sufrir una goleada ante Coquimbo Unido en su último partido por el torneo local.

Por eso, Iván Román resaltó la importancia de volver a los triunfos en el encuentro de este domingo ante Palestino, por la fecha 25.

"Es un partido muy importante, nosotros lo sabemos. Tenemos que volver a sumar de tres y seguir teniendo esa diferencia de puntos, que es muy importante para lo que resta del Campeonato. Estamos trabajando en la semana y haciendo las cosas bien para poder hacer un mejor partido y ganar", reconoció el zaguero de los albos en conferencia de prensa.

Consultado sobre los constantes receso del certamen, sostuvo: "Personalmente no me gusta. Siento que lo más importante es jugar e idealmente que se juegue seguido y los partidos no se suspendan, pero eso no es una cosa que los jugadores manejamos. Es un tema de la ANFP y los clubes. No quiero entrar en esas cosas. Lo único importante para nosotros es trabajar y prepararnos para llegar al partido de la mejor manera".

Respecto a su llegada al elenco de Macul, manifestó que "llegué en una parte de la temporada donde el equipo ya estaba armado y con una ventaja grande de puntos, entonces por ese lado era difícil cambiar, siendo que el equipo no lo necesitaba. Ahora no hemos tenido buenos resultados, pero es parte de y sé que el domingo vamos a ganar".

En otro tema, el ex Atlético Mineiro mandó un mensaje al técnico Fernando Ortiz al manifestar su deseo de tener mayores oportunidades como titular:

"Personalmente, yo tengo que hacer las cosas bien y estar preparado para cuando me toque. Siento que las veces que lo he hecho, lo hice bien y el entrenador es el que decide. En algún momento decidirá que yo tendré que empezar a jugar de titular más seguido, que es lo que yo quiero y para lo que entreno día a día", añadió.

Por último, sobre la chance de ser titular ante Palestino, Román comentó: "Estoy preparado, siempre lo he dicho. Quiero jugar, es para lo que vine y lo que quiero hacer siempre. Me preparo día a día de la mejor manera y el entrenador sabrá quiénes son los que están mejor preparados para el partido".

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