El Betis de Manuel Pellegrini se alista para disputar este sábado una nueva edición del derbi ante el Sevilla, encuentro que se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Liga española.

En la antesala del esperado compromiso, el capitán del conjunto verdiblanco, Isco, destacó la importancia del clásico y el nivel futbolístico que ha alcanzado el equipo bajo la dirección técnica del entrenador chileno.

"En cuanto a jugadores, es el equipo más completo desde que estoy aquí (...) Veía al equipo entrenar, ya con todos los jugadores, con ese ritmo, con esa intensidad, con esa calidad", reconoció a los canales del club, agregando que pensaba que "aquí se pueden conseguir cosas importantes".

"Al final, el fútbol es muy resultadista. Depende mucho de lo que se haga en el campo pero el equipo está trabajando muy bien y los resultados están llegando. Tenemos que seguir, no perder el foco y seguir siendo humildes hasta el final", añadió.

Al referirse al enfrentamiento ante el Sevilla, Isco comparó la rivalidad con otros clásicos que ha disputado durante su carrera y sostuvo: "Acostumbrado a jugar el Real Madrid-Atlético, un partido muy importante, el duelo sevillano tiene otra cosa, otro sentir porque es un partido que dura dos semanas y viéndolo desde dentro y desde fuera, es diferente y un partido increíble".

"La ciudad se paraliza y, personalmente, estoy con muchas ganas de que llegue. La temporada pasada, por desgracia, no pude jugar ninguno de los dos. En este tipo de partidos, el club, la gente que trabaja aquí, la afición siempre están a la altura", sentenció.

(Imagen de TNT Sports)

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