Irregular jornada sabatina para Joaquín Niemann en el US Open

No llegan buenas noticias desde Estados Unidos para los fanáticos del golf chileno. Y es que Joaquín Niemann no pudo encontrar la regularidad que tanto necesitaba en el US Open, y apenas logró meterse entre los 20 primeros del certamen estadounidense, tras una opaca presentación este sábado.

"Joaco" había partido en el torneo con el pie derecho en la primera ronda, rescatando una tarjeta de -2 que lo dejaba bien posicionado de comienzo. No obstante, todo volvió a fojas cero el día siguiente, luego de que apenas se matriculara con un birdie y tres bogeys a lo largo de los 18 hoyos.

La jornada sabatina no fue mucho mejor para el nacido en Talagante, pese a que inició con el pie derecho al anotar cuatro birdies y un solo bogey en los primeros diez banderines. Pero siguió caminando por la cuerda floja y aquello le costó caro, especialmente al concretar cuatro bogeys u tan solo un birdie en los hoyos restantes.

Esto hizo que el criollo se ubicara en el puesto 20 junto a otros 12 golfistas, quedando a 10 golpes de los líderes del certamen, los estadounidenses Wyndham Clark y Rickie Fowler. Difícil panorama para "Joaking" que volverá a la acción durante la jornada de este domingo.

Por su parte, "Mito" Pereira cerró prematuramente su actuación en el US Open al acumular un registro de +3 en las primeras dos rondas. Aquello no le permitió superar el corte, por lo que quedó en el camino en la competición.

