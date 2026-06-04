Intercontinental sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid queda en duda en Valparaíso por alto costo de la organización

Continúan las dudas en torno a la realización de la final de la Copa Intercontinental Sub-20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid, campeones de la Copa Libertadores y la UEFA Youth League, respectivamente.

Es que si bien las anteriores ediciones del certamen se han disputado sin problemas en Sudamérica, aun está en entredicho si el "Decano" podrá recibir al cuadro "merengue" en suelo nacional, puntualmente en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En ese contexto, La Tercera reveló que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, envió una carta a Conmebol para que el partido se lleve a cabo en la Ciudad Puerto. Además, ha sostenido reuniones directas con el mandamás del organismo, Alejandro Domínguez, para respaldar la posición del club "caturro".

Sin embargo, la principal piedra de tope sería el financiamiento del compromiso, el cual es cercano a los 400 mil dólares. "Cifra que considera pasajes, alojamiento, alimentación, traslados, arbitraje, operación del VAR, más los equipos de la Conmebol y la UEFA que participan", detallaron.

Si bien en una primera instancia, Milad declaró que el monto sería absorbido por las confederaciones, en las últimas semanas se ha hablado de un financiamiento mixto entre dichas entidades y la Federación de Fútbol de Chile.

Por otra parte, también existen dudas sobre la fecha para el duelo, ya que si bien estaba presupuestado para agosto, debido al calendario del combinado español se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de disputarlo en septiembre u octubre.

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