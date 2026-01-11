Independiente descarta interés en Mauricio Isla tras su salida de Colo Colo

El lateral chileno Mauricio Isla quedó libre tras no ser renovado por Colo Colo, luego de una irregular temporada 2025 del cuadro albo. Su situación contractual generó diversas especulaciones en la prensa, que lo vinculaban con un eventual regreso a Independiente de Avellaneda, club donde dejó un buen recuerdo en su paso anterior.

Sin embargo, esas versiones fueron descartadas de plano por la dirigencia del conjunto argentino. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, fue categórico al ser consultado sobre la opción de que Isla llegara como reemplazante de Federico Vera, quien partió a Huracán.

“No, hasta ahora no hay nada”, respondió enfáticamente Grindetti, cerrando cualquier posibilidad de negociaciones o acercamientos con el doble campeón de América con la selección chilena. De esta manera, el Huaso queda descartado como alternativa para reforzar al Rojo en el actual mercado de fichajes.

El dirigente argentino también abordó la situación de otro futbolista chileno del plantel, Felipe Loyola, quien ha sido vinculado en los últimos días con Santos de Brasil. Al respecto, señaló que las conversaciones no prosperaron.

“Santos no avanzó, nosotros pedimos las garantías correspondientes y no llegó nada”, explicó Grindetti, indicando que por ahora la negociación está caída. Así, tanto el futuro de Isla como el de Loyola continúan abiertos, aunque sin Independiente como opción inmediata para el ex Colo Colo.

