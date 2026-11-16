El Instituto Nacional de Deportes rompió el silencio ante el mal estado del césped en el estadio Nacional, situación que obligó a la Selección chilena a cambiar la sede de su partido amistoso de este martes ante Colombia, el cual se trasladó para el estadio Monumental.

Por medio de un comunicado, el organismo afirmó que el deterioro de la cancha se originó a partir de los conciertos que realizó la banda surcoreana BTS en el reducto de Ñuñoa y apuntó sus dardos hacia DG Medios, productora a cargo de los recitales.

“Como es de público conocimiento, el partido entre las selecciones de Chile y Colombia no se disputará en la cancha principal del Estadio Nacional, recinto que históricamente ha sido la casa de nuestra selección y escenario de importantes encuentros deportivos. Esta situación responde al estado actual del campo de juego, cuyo deterioro se produjo principalmente como consecuencia del concierto de BTS realizado en el recinto“, anunció el organismo.

En ese sentido, en el escrito indicaron que el contrato "contemplaba expresamente la obligación de restituir la cancha en las mismas condiciones en que fue entregada, garantizando su disponibilidad y los estándares necesarios para el desarrollo de las actividades programadas".

"Si bien la empresa implementó un plan de recuperación del césped, las medidas ejecutadas no permitieron alcanzar los resultados esperados, por lo que la cancha no logró recuperar las condiciones exigidas por las selecciones para disputar este encuentro", añadieron en la publicación.

La entidad estatal no se detuvo ahí y advirtió que ejercerán "las facultades legales y contractuales que correspondan, incluyendo la aplicación de las multas establecidas en el contrato suscrito con DG Medios".

Por último, desde el IND señalaron que "reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la infraestructura deportiva pública y con garantizar que el Estadio Nacional continúe siendo un recinto al servicio del país".

PURANOTICIA