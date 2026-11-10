Incertidumbre en D. Puerto Montt por la última fecha del Ascenso: "No está confirmado que se juegue"

Para este fin de semana está pactado que se dispute la última fecha de la Liga de Ascenso. Sin embargo, entre los clubes aún existe incertidumbre de que esto ocurra considerando que recién este miércoles habría un pronunciamiento de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP por el "escritoriazo" en contra de San Marcos de Arica.

Así lo hizo saber el gerente deportivo de Deportes Puerto Montt, Pablo Soto, quien reveló que tienen lista la planificación para su visita a Cobreloa, pese a que no hay claridad de la programación exacta del compromiso.

"Los pasajes ya están comprados. Pero no está confirmado que se juegue al 100%. Tenemos que esperar al día jueves. Tenemos todo organizado para viajar a Calama", declaró el dirigente en conversación con radio Mi Sur Deportes.

El directivo del conjunto de Los Lagos indicó que "ojalá se pueda jugar. Se complica si se reprograma y esperar una semana más. Hay jugadores con temas domésticos como entregar sus departamentos o casas. Hay mucha incertidumbre".

Con respecto a la causa en contra del elenco nortino, Soto indicó que "algunos dicen que Arica se le quitarían los puntos. Eso nos permitiría entrar a Liguilla. Pero estamos esperando lo que digan en Tribunales para enfrentar el partido ante Cobreloa".

PURANOTICIA