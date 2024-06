Igor Lichnovsky y el objetivo de la Roja para la Copa América: "Chile siempre tiene que aspirar a la final"

La Selección chilena sigue con los trabajos de cara al amistoso del próximo martes frente a Paraguay en el Estadio Nacional, en su único partido de preparación para la Copa América de Estados Unidos.

Este jueves, Igor Lichnovsky, junto a Thomas Galdames, atendieron a los medios, oportunidad donde valoraron su convocatoria al combinado nacional.

"Para mí siempre es una ilusión y una motivación (estar en la selección). Creo que uno tiene que estar listo para presentarse si se te necesita. Venir con toda la intención y a la misma vez, cuando no eres requerido, estar con la misma disposición de que a la selección de vaya bien", expresó el zaguero del América de México.

Luego agregó que "siempre uno tiene entre los objetivos el poder jugar y representar a tu país. A mí me encantan los desafíos y cuando se me da la confianza, los enfrento con mucha responsabilidad. Creo que a la edad que tengo no es el momento de demostrar el talento ni la experiencia, sino que poder expresar el futbolista que soy",

"Después de tantos años sin venir, ver al grupo, a los más jóvenes y a los que son más grandes, de una manera unida y con ganas de trabajar para querer seguir trascendiendo, a mí personalmente me motiva", añadió el formado en Universidad de Chile.

Sobre el objetivo de la Roja en la Copa América, sostuvo: "Por lo que ha acostumbrado el último tiempo, Chile siempre tiene que estar aspirando a la final y a la Copa. Mientras en la competencia interna tengamos eso como objetivo, todo va a ser lindo para Chile".

Por último, Lichnovsky resaltó el trabajo del técnico Ricardo Gareca en el combinado nacional: "Lo más importante es que los jugadores o lo que él tiene a disposición podamos acoplarnos. La mejor demostración es adentro de la cancha. Así sucedió en la última fecha FIFA y empezar desde ese escalón hacia arriba, es muy positivo".

