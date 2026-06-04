¿Identidad de la U en peligro? Rectora asegura que no descarta quitar el nombre y símbolos ante falta de transparencia en Azul Azul

Tras imponerse en las elecciones para asumir la rectoría de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala lanzó un duro emplazamiento hacia el club deportivo que comparte nombre con la casa de estudios, en medio de las repercusiones que ha generado el Caso Sartor sobre la concesionaria Azul Azul y la propiedad del elenco universitario.

En una entrevista con CNN Chile, la académica expresó sus dudas respecto de quiénes son actualmente los verdaderos propietarios de la sociedad que administra al club y abordó las acciones que está impulsando la institución para enfrentar esta situación.

Consultada sobre la estructura de propiedad de Azul Azul, Mizala fue categórica.

"No lo sabemos, la rectora (Rosa Devés) también lo ha dicho. Lo que se está haciendo, es que se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados, para tener muy buena información de cuales son las formas en la que la Universidad se puede mover respecto del club deportivo", expuso la economista.

La futura rectora explicó que la Universidad está recopilando antecedentes jurídicos que permitan evaluar los caminos disponibles frente al escenario que enfrenta la institución en su relación con el club.

En ese contexto, remarcó que existe una preocupación transversal dentro de la casa de estudios respecto de la necesidad de revisar los acuerdos vigentes con la concesionaria.

"Ha habido falta de transparencia, pero además, lo que quiero decir es que en la Universidad no hay dos opiniones respecto de que, por ejemplo, el convenio que la Universidad tiene con el club deportivo tiene que ser revisado. Primero que nada, para asegurar que se cumple con el espíritu del convenio original, que eran los valores y emblemas de la Universidad", sostuvo.

Uno de los puntos más sensibles planteados por Mizala fue la eventual revisión de la autorización para utilizar el nombre y los símbolos institucionales de la Universidad de Chile, posibilidad que no fue descartada por la académica.

Al respecto, señaló que cualquier determinación dependerá de las conclusiones que arroje el informe jurídico encargado por la institución.

"Va a depender de lo que diga ese informe en derecho, no se descarta nada. Pero repito que es muy importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones y no solamente lo que pienso y veo, que es preocupante", precisó.

Las declaraciones de Mizala se producen en momentos en que el Caso Sartor mantiene abiertas interrogantes sobre la estructura de propiedad de Azul Azul, situación que ha generado inquietud al interior de la Universidad respecto del cumplimiento de los principios y compromisos que sustentan el vínculo histórico entre la casa de estudios y el club deportivo.

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