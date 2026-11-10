Humberto Suazo y Fabián Estay fueron inducidos al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Humberto Suazo y Fabián Estay fueron inducidos este martes en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en una ceremonia celebrada en Pachuca, México.

Al momento de subir al estrado, "Chupete" no pudo ocultar su sentir y manifestó que "estoy muy emocionado, me llena de orgullo", afirmó el actual director técnico de San Luis de Quillota.

Además, el exatacante agradeció a su familia por "haber dejado sus sueños de lado y haberme acompañado en este proceso" y también "a todos mis entrenadores que me hicieron mejor persona".

Para cerrar su presentación, el otrora seleccionado criollo dedicó palabras para Monterrey, club mexicano del cual llegó a ser su goleador histórico. "Agradecer a mis Rayados por abrirme las puertas a este lindo país y darme un hijo regiomontano", finalizó.

Por su parte, el exvolante que forma parte de un selecto grupo de jugadores que defendieron los colores de los tres grandes de Chile, la Universidad Católica entre 1985 y 1991, la Universidad de Chile en 1993; y Colo-Colo en 1995, manifestó que “este reconocimiento me llena de orgullo".

El actual comentarista deportivo en el fútbol mexicano no pudo contener las lágrimas en su discurso ante los ojos de su madre.

Cabe destacar que los nacionales fueron inmortalizados en la Generación 2026 del reconocimiento junto a leyendas de talla mundial como el francés Thierry Henry, el italiano Alessandro del Piero, el alemán Miroslav Klose y el brasileño Bebeto, todos campeones del mundo con sus respectivos países.

(Imágenes: @famasalon)

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