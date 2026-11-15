Humberto Suazo despierta interés de Audax Italiano para dirigir en 2027

En su primer año como entrenador, las cosas se le están dando muy bien a Humberto Suazo.

Dirigiendo a San Luis de Quillota, el Chupete disputará este domingo la opción de ser campeón de la Liga de Ascenso cuando su equipo se mida ante San Marcos de Arica como visita (18 horas).

Y la campaña de Suazo no ha pasado inadvertida. De hecho, el ex jugador de Colo Colo y de la selección chilena ya ha sido sondeado por algunos equipos para la temporada 2027.

Uno de ellos sería un club muy ligado a él como jugador: Audax Italiano.

El equipo de La Florida no ha tenido una buena campaña en 2026. De hecho, hoy está a sólo cuatro puntos de la zona de descenso por lo que se proyecta un cambio radical para el próximo año.

Suazo, en todo caso, ya recibió una oferta de San Luis para renovar por dos años.

Pero ni esa oferta mi cualquier otra la verá antes de saber lo que pase esta tarde en Arica.

PURANOTICIA