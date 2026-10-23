Huachipato se mete en zona de clasificación a Copa Sudamericana tras igualar con Audax Italiano

En el comienzo de la fecha 25 de la Liga de Primera, Audax Italiano y Huachipato animaron un pobrísimo espectáculo en el estadio Bicentenario de La Florida y firmaron la paz con un empate a uno.

Los floridanos, que venían de casi un mes de inactividad desde su temprana eliminación en Copa Chile, tenían la ambición de ganar para alejarse a pasos agigantados de la parte baja de la tabla, mientras que los "acereros" se ilusionaban con mantenerse a la caza de los puestos de Copa Sudamericana.

Aunque fue el cuadro de colonia el que mostró mayor iniciativa en el arranque del cotejo, la visita no tardó en inclinar la balanza a su favor y abrió la cuenta con un cabezazo de Maximiliano Rodríguez que encontró una feble reacción del portero Tomás Ahumada (24').

A pesar de este golpe, el dueño de casa no claudicó en sus esfuerzos por instalarse en campo adversario y así fue como en el minuto 33, Giovani Chiaverano asistió a Felipe Salomoni, quien con un zurdazo rasante emparejó las cifras.

La conquista del lateral izquierdo le dio un nuevo aire a un conjunto itálico que tomó el control del encuentro y comenzó a presionar con todo al elenco metalúrgico, que tenía dificultades para asociarse en faceta ofensiva.

No obstante, conforme fue avanzando el reloj, el forastero logró repeler los embates de los locales y le dio algo de trabajo al golero Ahumada, quien de todas maneras no tuvo que esforzarse en demasía, en un segundo tiempo que tuvo intensidad, pero careció de llegadas claras a portería.

Al margen de que no era el resultado esperado, la igualdad le permitió a los siderúrgicos escalar al séptimo lugar con 35 puntos, instalándose momentáneamente en puestos de Copa Sudamericana. Por su parte, los audinos quedaron en la 12ª ubicación con 29 unidades, seis por arriba de la zona de descenso.

Huachipato volverá a la acción el próximo domingo al mediodía para recibir a Deportes La Serena. Audax Italiano, en tanto, tendrá que viajar hasta la región de Valparaíso para visitar a Deportes Limache desde las 18:00 horas del lunes 2 de noviembre.

FICHA DEL PARTIDO

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Marco Collao (Federico Mateos, 66'), César Pinares (Mario Sandoval, 72'); Martín Jiménez (Paolo Guajardo, 66'), Franco Troyansky, Giovani Chiaverano (Michael Fuentes, 66'); Diego Coelho (Ariel Uribe, 80'). (DT: Patricio Graff)

Huachipato

Sebastián Mella; Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Cristian Toro; Mario Briceño, Ezequiel Cañete (Lionel Altamirano, 60'), Maicol León, Kevin Altez (Carlos Herrera, 45'), Harold Antiñirre (Cris Martínez, 68'); Sergio Núñez, Maximiliano Rodríguez (Claudio Torres, 90+3'). (DT: Jaime García)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: Bicentenario de La Florida

PURANOTICIA