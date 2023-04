Holan y sufrida clasificación de la UC: “Merecimos dar vuelta el resultado”

Ariel Holan, director técnico de Universidad Católica, se refirió a la agónica clasificación de su escuadra a la segunda ronda de Copa Chile, tras igualar en el tiempo reglamentario - y posteriormente triunfar vía lanzamientos penales - con Deportes Colina, club de la cuarta categoría del fútbol chileno.

En ese sentido, el argentino manifestó no sentirse contento con el resultado: “Entramos en un terreno que futbolísticamente empezamos a tomar malas decisiones y nos costó tranquilizarnos y llevar el partido al juego que nosotros teníamos que hacer”.

“En el primer tiempo, cometimos un error, vino el gol, y a partir de ahí, a pesar de que tuvimos al minuto de juego una situación muy clara de Fernando Zampedri y una de Gonzalo Tapia, nos costó salir de esa lógica de decir ‘qué pasa si perdemos este partido’”, indicó.

De todas maneras, prosiguió con un particular análisis del segundo tiempo: “El equipo mereció dar vuelta el resultado, no ir a penales. En el balance, el segundo tiempo fue muy bueno, creamos muchas situaciones de gol, nos faltó hacer el gol y el rival no nos llegó al arco, fueron dos tiempos totalmente diferentes”.

“Hicimos un muy mal primer tiempo, un mejor segundo tiempo, pero no pudimos concretar y terminamos en los penales, la autocrítica es hacia dentro de nuestras puertas”, recalcó el trasandino.

Holan también fue enfático en señalar que “tenemos un buen plantel, con buenos jugadores, pero nos está costando encontrar el funcionamiento que nos de esa sensación de que podemos controlar cualquier situación en cualquier circunstancia. Eso es una tarea pendiente y es parte de mi responsabilidad como entrenador”.

“A ratos aparece la claridad, y a veces no. Estoy tranquilo porque tenemos buenos jugadores, no es tan difícil encontrar un funcionamiento que nos lleve a tener un equipo muy competitivo”, sentenció el ex director técnico de Independiente de Avellaneda.

PURANOTICIA