Hinchas de Boca Juniors comparan a Carlos Palacios con Riquelme tras su hábil jugada para aguantar el balón

Pese a disputar los últimos minutos en la agónica victoria por 1-0 de Boca Juniors frente a Independiente de Avellaneda, por la 14.ª fecha del Torneo de Clausura argentino, Carlos Palacios se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro.

El futbolista chileno ingresó a los 80 minutos y protagonizó una jugada que generó diversas reacciones en las redes sociales.

En los descuentos, llevó el balón hasta el banderín del tiro de esquina para hacer correr el reloj y, con gran habilidad, eludió a sus rivales antes de recibir una falta. Las cámaras captaron al exjugador de Colo-Colo diciendo "la dormí" tras la infracción.

La acción no pasó inadvertida entre los hinchas del conjunto xeneize, quienes compararon al chileno con Juan Román Riquelme, ídolo del club, debido a su habilidad para proteger el balón.

"El chileno Palacios fue Riquelme en el corner, "Yo en 10 años recordando como el chileno Palacios se la llevó al corner y no se jugó más" y "Qué momento cuando el chileno Palacios empezó a aguantar la pelota en el sector del córner como si fuera Riquelme", fueron algunos de los comentarios que publicaron los fanáticos.

Por su parte, el diario Olé también destacó la participación del chileno y publicó: "Pidió la pelota y se hizo cargo. Tocó corto con Villa y Valencia y fue para adelante".

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