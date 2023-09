Hernán Caputto reveló que rechazó a otro equipo de Primera División para ser DT de Ñublense

El viernes pasado, Ñublense oficializó a Hernán Caputto como su nuevo entrenador tras la abrupta salida de Jaime García.

El ex DT de Universidad de Chile, quien se alista para hacer su estreno en la banca de los "Diablos Rojos" este sábado en la visita a Curicó Unido, reveló que el cuadro chillanejo no era la única oportunidad que tuvo tras dejar a la Selección nacional sub-17.

"Ñublense tiene muy buenos jugadores, que es algo muy importante. Me gusta el club y me gustó la posibilidad, dentro de otra que tuve, porque tenía dos a la vez. La otra era Audax, agradezco muchísimo la oportunidad, fue muy buena la reunión y espero que le vaya muy bien a Panchito (Arrué)", expresó en conversación con D Sports.

"También porque no había una decisión de la federación respecto a mi continuidad. Yo no salí de la selección para irme a un equipo, quiero comentarlo. Ya estaba tramitando mi salida y se coincidió con esto, porque sino no hubiéramos salido con el arreglo que salimos. Eso quiero dejarlo claro", añadió.

Consignar que Caputto tendrá el duro desafío de alejar a Ñublense de la parte baja de la tabla del Campeonato Nacional.

