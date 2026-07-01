Harry Kane salva a Inglaterra que logra una dramática clasificación a octavos del Mundial tras vencer a Congo

Inglaterra remontó para vencer por 2 a 1 a RD Congo, y avanzó a octavos de final del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Harry Kane fue la figura para los "Tres Leones" al marcar los dos goles de su selección en el segundo tiempo.

El marcador se abrió a los siete minutos, Chancel Mbemba ejecutó un centro que conectó Brian Cipenga, poniendo el 1 a 0 para los africanos.

Con más oficio que juego, los ingleses se fueron acercando con dos cabezazos de Jude Bellingham, pero el arquero Lionel Mpasi realizó dos excepcionales paradas que negaron el empate para los europeos.

Pasados los minutos RD Congo, además de defenderse bien, era capaz de generar contras con muchísimo peligro.

La más clara en el segundo tiempo para "Los Leopardos" fue la de Yoane Wissa, pero su tiro dio en el palo.

Y a los 76' apareció Harry Kane para anotar el empate, el ariete del Bayern Múnich aprovechó con sutileza un centro de Anthony Gordon.

Su trabajo no había terminado ahí y once minutos más tarde, sacó un disparo fortísimo que dejó sin opciones al golero Mpasi, sentenciando el triunfo por 2 a 1.

En octavos de final, los comandados por Thomas Tuchel enfrentarán a México en el estadio Ciudad de México, este domingo 5 de julio.

(Imagen: FIFA)

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