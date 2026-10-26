Harry Kane conquista el Balón de Oro 2026 y devuelve el máximo premio individual a Inglaterra tras 25 años

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 y alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera, luego de una temporada en la que sus goles fueron fundamentales para el éxito del Bayern Múnich.

El atacante inglés marcó 61 goles en 51 partidos con el equipo alemán, cifras que lo posicionaron entre las principales figuras del fútbol mundial y respaldaron su candidatura al reconocimiento individual.

El goleador se impuso en una competencia que tuvo entre sus principales aspirantes al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, y puso fin a una espera de 25 años para Inglaterra, cuyo último ganador había sido Michael Owen, en 2001.

De esta manera, el capitán de la selección inglesa suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, consolidada tanto por su capacidad goleadora como por su protagonismo en el fútbol europeo.

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