Harold Mayne-Nicholls por los Panamericanos 2023: "Encontré un tema financiero complejo"

Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago, se refirió al evento deportivo más grande que albergará el país en más de 60 años.

Respecto de su arribo a la organización dijo a El Deportivo que "estoy recabando toda la información posible para hacerme la película completa. Encontré un tema financiero complejo. No de las rendiciones, sino de las platas que se requieren. Complejo, respecto del presupuesto. Hay un desfase importante al que hay que ponerle mucha atención".

"Encontré gente con mucha experiencia y muchas ganas de trabajar, pero siento que se requiere unir las piezas del rompecabezas. Esta carrera hay que correrla en grupo y no en paralelo. Y lo otro que encontré es que hay que dar vuelta esa imagen de negativismo frente a los Juegos. Hay un tema del 'no van a llegar'", reconoció.

Sobre el factor tiempo, expresó que "aquí hay que dividir en varias líneas: en infraestructura, las obras, y esto lo aprendí en 2008 con los estadios, son de tal nivel de precisión ingenieril, que los tipos te dicen que alcanza y yo les creo. Además, el presidente de Panam Sports y el del COCh son expertos en construcción. Entonces, si los expertos te dicen que llegan, yo que no tengo idea, les tendré que hacer fe".

"El segundo tema, que es toda la operación misma, y ahí tenemos que acelerarlo, porque a raíz del asunto de los dineros, hay temas frenados. Luego viene la logística. Que las vías exclusivas sean exclusivas y no nos metamos todos; que las velas no se queden metidas en la bodega; o que los caballos que vengan no traigan una epidemia... Hay una logística que está en el día a día", prosiguió.

En ese sentido, acotó que "la cuarta pata, es la más importante pero la más aburrida, que es el legado de los Juegos. Y ahí tienen que estar las rendiciones, que deben ser precisas y claras. Eso me pidió el ministro".

En relación a ese último tema, Mayne-Nicholls afirmó que "nosotros vamos rindiendo y el IND va observando. No te rechazan una factura de 100 millones porque está en japonés, sino que como eso forma parte de una partida de 10 mil millones, se rechazan los 10 mil millones. Hay que acelerar, no hay otra".

"Después de una reunión con la subsecretaria Antonia Illanes y el director del IND, Israel Castro, con los equipos de rendición de la corporación, nos comprometimos a que el 7 de julio sea el plazo final para entregar las observaciones de 2021 y 2022 y las rendiciones hasta junio de 2023", dijo.

Finalmente, y respecto de cómo revertir la imagen de la corporación, estimó que "eso es cosa de trabajar, trabajar y trabajar. Uno tiene que entender que la imagen no sea positiva. Es muy difícil que una organización que ha tenido cuatro directores ejecutivos en seis años tenga una buena imagen. Hay un pasado que hay que arrastrar, nomás. No te queda otra".

PURANOTICIA