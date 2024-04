Gustavo Álvarez y el liderato de U. de Chile: "La tabla la miro, pero no es lo más importante"

A las 20:00 horas de este domingo, Universidad de Chile visitará en el estadio Santa Laura a Unión Española, en un duelo donde los azules intentarán quedarse con la victoria para mantenerse en lo más alto del Campeonato Nacional, sitial que ocupan en compañía de Deportes Iquique.

En la previa del compromiso ante el elenco de colonia, el técnico laico Gustavo Álvarez restó importancia al buen lugar que ocupan sus dirigidos en la tabla, haciendo énfasis en la mejora que buscan semana a semana.

En ese sentido, el argentino señaló en conferencia de prensa que "recién va el 20 por ciento del torneo, queda muchísimo. Hay que ir partido a partido, y la tabla la miro, me importa, pero no es lo más importante porque me debo enfocar en que el equipo juegue mejor, y la tabla más que un objetivo, será una consecuencia".

Asimismo, planteó que "nuestro gran desafío es la evolución permanente, fecha a fecha debemos ser cada vez mejores porque eso nos acercará a la victoria. Me es indiferente los puntos que tienen los otros equipos, porque nuestro desafío es ganar partido a partido como si fuera una final".

Pensando en el choque con los hispanos, el estratego remarcó que "lo primero que hay que hacer para neutralizar al rival es quitarle la pelota y tener nosotros el balón, y ante las pérdidas, recuperar rápido, y para evitar que una transición rápida debemos marcar a la gente que queda entre el balón y nuestro arco".

Consultado por el buen nivel del lateral Marcelo Morales, Álvarez recordó que "en mi primera conferencia dije que tenía dos funciones: el funcionamiento colectivo y el crecimiento permanente de los futbolistas. Entonces nosotros nos enfocamos en esas dos cosas, adaptarnos al rival de turno e individualmente tener claro cómo hacer evolucionar a los jugadores".

"Todos los jugadores trabajan, y si es titular o está en la banca, a todos los trabajamos con el objetivo de que estén listos porque un partido los ganan 11 ó 15, pero el objetivo final lo hace un plantel de 30", sentenció el entrenador.

PURANOTICIA