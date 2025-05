Gustavo Álvarez no se confía del irregular presente de Estudiantes de La Plata: "Es un equipo serio"

Universidad de Chile recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Nacional, partido que se disputará este miércoles a las 20:30 horas, donde los azules buscan encaminar una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para el cotejo ante el cuadro argentino, está en duda la presencia de Charles Aránguiz, quien arrastra algunas molestias físicas.

Este martes, el técnico del conjunto laico, Gustavo Álvarez, se refirió al estado del experimentado volante y referente del equipo, y en conferencia de prensa expresó: "Ahora cuando entrenemos vamos a chequear el estado de todos, inclusive el de Charles, para tomar la decisión de qué jugadores están disponibles o no para mañana. La importancia de Charles, no solamente en el equipo, sino que también en el plantel, está fuera de discusión y no puedo agregar nada que todo el mundo ya sepa".

De todas formas, advirtió que "los líderes son importantes dentro y fuera de la cancha, pero siempre el colectivo tiene que estar por encima de cualquier nombre propio. La estructura colectiva del equipo es lo que sostiene las campañas y no las individualidades".

Sobre el buen presente de la U en el torneo continental, sostuvo que "el escenario hay que tomarlo con tranquilidad. Estamos en la fecha 4 y hay que vivir el presente, centrarse en este entrenamiento, mañana en el partido, e ir día a día. Si nosotros en la fecha 4 estamos pensando en el desenlace del grupo, me parece que nos desenfocamos del presente y es un riesgo muy grande. Pensar demasiado en el futuro te genera ansiedad y eso te desenfoca de lo que sí puedes modificar y trabajar sobre ello, que es el presente. Estamos con toda la energía en el entrenamiento de hoy, mañana en el partido con Estudiantes y no miramos más allá".

Respecto al duelo ante el elenco "Pincharrata", comentó que "es hasta aquí el partido más importante del año para la U. Veremos si es para clasificar o no, pero para nosotros este partido y cada uno de los que juguemos siempre va a ser el más importante".

Por último, Álvarez llamó a no confiarse por el momento del elenco trasandino, que viene de sufrir una goleada por 4-0 ante Rosario Central: "Con eso soy muy cuidadoso y no me guio por el último partido, miro el todo. Estudiantes es un equipo serio producto de un proyecto y que tiene un perfil de entrenador con los mismos rasgos. Nosotros vamos a enfrentar al Estudiantes campeón del fútbol argentino, no me fío de los últimos resultados".

