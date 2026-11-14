Gustavo Álvarez asoma en la terna para asumir como nuevo DT de la Roja

Crecen los rumores con respecto al nombre del futuro director técnico de la Selección chilena una vez que concluya el extenso interinato de Nicolás Córdova, decisión que debiera tomar la nueva directiva de la Federación de Fútbol de Chile cuando se concrete su separación de la ANFP.

En ese contexto, Christopher Brandt, periodista de ESPN, dio a conocer que Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, tendría una lista una terna que presentaría a los próximos dirigentes para difinir al DT definitivo de la Roja.

Una de las cartas que barajaría el ejecutivo sería Gustavo Álvarez, actual estratego de Liga de Quito, quien ya habría tenido algunos acercamientos con el Equipo de Todos.

El argentino es recordado en nuestro país por salir campeón del Campeonato Nacional con Huachipato en 2023 y posterior a eso, estuvo dos temporadas en Universidad de Chile, periodo en el cual conquistó una Copa Chile y una Supercopa, además se ser sublíder de la Liga de Primera 2024 y alcanzar las semifinales de Copa Sudamericana 2025.

Al trasandino se sumaría un viejo anhelo del combinado criollo: Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, quien tiene contrato vigente con el cuadro verdiblanco hasta junio próximo y en más de una ocasión ha manifestado su deseo de dirigir a Chile.

Por lo pronto, la Selección nacional debe preparar el partido amistoso del próximo martes ante Colombia, su último compromiso del año, el cual podría marcar el término del ciclo de Córdova.

PURANOTICIA