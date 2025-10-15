Gustavo Álvarez: "Alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U"

Toda una polémica se generó luego de que en los últimos días se diera a conocer sobre una posible partida de Gustavo Álvarez de la banca de Universidad de Chile ante un supuesto arribo a la selección de Perú.

El domingo El Mercurio publicó que ya había acuerdo y que el combinado incaico pagaría los 1,2 millones de dólares de la cláusula que tiene con los azules.

Sin embargo, el propio técnico desmintió una supuesta oferta tras la victoria ante Palestino y ahora volvió a hacerlo en conversación con El Mercurio.

"Yo no he recibido ofertas de nadie. Cuando tengo contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido", expresó el DT del conjunto estudiantil.

Consultado sobre por qué un miembro del directorio de Azul Azul asegura que ya tiene definido dónde dirigirá el próximo año, el estratego argentino respondió: "Eso es lo que ignoro. Mire, yo soy una persona que saluda a todos en el club, pero a varios no los conozco, soy más hermético en ese aspecto. Entonces desconozco la interna o lo que pasa entre los dirigentes. Entiendo que hay dos bandos enemistados, pero insisto, no tengo idea de los detalles. A mí lo que me interesa es que al equipo le vaya bien. Lo que me duele es que sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele, porque es mentira. Me cuesta entender el interés detrás de todo esto".

En cuanto a la chance de Perú, sostuvo que "todo esto comenzó cuando le ganamos a Alianza Lima porque el equipo dejó una buena imagen. Además, yo dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien. ¿Si estoy en una lista de candidatos de la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante".

