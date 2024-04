Guillermo Soto hace autocrítica por nivel exhibido en U. Católica y afirma que "puedo dar mucho más"

Con el triunfo del fin de semana sobre Cobresal, Universidad Católica cortó una racha de cuatro partidos sin conocer de victorias -con tres empates consecutivos-, y sumó de a tres por primera vez desde el arribo del técnico brasileño Tiago Nunes.

En conferencia de prensa previo al choque con Deportes Iquique, Guillermo Soto reconoció el mal arranque de temporada y además realizó una profunda autocrítica por el nivel mostrado desde su arribo a la precordillera.

"Ha sido difícil porque los resultados no se nos han dado, hemos tenido golpes duros y uno se siente muy responsable por ser refuerzo, no he estado conforme con mi rendimiento, siento que puedo dar mucho más", sostuvo el lateral derecho.

De todas maneras, "Guille" aseguró que "cada vez me siento mejor, me apoyo mucho en el cuerpo técnico, en las indicaciones que nos dan, trato de cumplir e ir sumando de a poco hasta alcanzar un buen nivel que permita aspirar a toras cosas".

Por otra parte, destacó el alza de rendimiento que han tenido con el nuevo entrenador, subrayando que "estamos encontrando funcionamiento, eso nos deja una sensación positiva, hemos tenido buenas semanas de trabajo, el equipo subió un peldaño en la confianza y veo a todos mis compañeros compitiendo muy bien por un puesto".

Con respecto al duelo con los "dragones celestes" y en particular al hecho de enfrentar el exseleccionado Edson Puch, Soto apuntó que "es un buen jugador, con una trayectoria tremenda. Lo viene haciendo bien y siendo desequilibrante. Es un rival que vengo viendo, lo voy a ver en detalle para tratar de contrarrestar su juego. Estamos enfocados también en lo que vamos a hacer nosotros".

PURANOTICIA