Guillermo Maripán define su futuro lejos del Torino: tres gigantes de México se suman a la pelea por el central

Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte del Torino, todo apunta a que el defensa chileno Guillermo Maripán no continuará en el conjunto italiano una vez que finalice su contrato a fines de este mes.

Mientras se define su futuro, el seleccionado nacional ha despertado el interés de varios clubes de renombre en distintos mercados. Entre ellos aparecen Olympiacos de Grecia, River Plate de Argentina, Vasco da Gama y Botafogo de Brasil, además de Universidad Católica, institución donde se formó futbolísticamente.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva alternativa para el zaguero. Según informó la prensa mexicana, tres de los equipos más importantes de la Liga MX estarían evaluando su incorporación de cara a la próxima temporada.

Se trata de América, Monterrey y Cruz Azul, este último vigente campeón del fútbol mexicano, clubes que habrían puesto sus ojos en el experimentado defensor chileno.

No obstante, la operación no estaría exenta de dificultades. De acuerdo con el portal Nación Fútbol, uno de los principales obstáculos para concretar el fichaje sería el elevado salario que actualmente percibe el jugador, cifra que rondaría los 3,7 millones de dólares anuales.

A ello se suma un aspecto reglamentario. Según consignó Sports Illustrated, únicamente Monterrey tendría disponibles cupos para futbolistas extranjeros, mientras que América y Cruz Azul deberían liberar una plaza en sus planteles antes de intentar incorporar a "Memo".

Con varios clubes interesados y su salida de Torino aparentemente encaminada, el futuro de Guillermo Maripán se perfila como uno de los temas a seguir durante el próximo mercado de fichajes, donde México emerge como un destino cada vez más atractivo para el defensor chileno.

PURANOTICIA