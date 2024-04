Gonzalo Tapia comentó las aspiraciones de U. Católica y aseguró que "queremos pelear el título y salir campeones"

En Universidad Católica ya dejaron atrás la caída por 1-0 en el clásico ante Colo-Colo, y ya están totalmente mentalizados en el duelo de este sábado ante ante Deportes Copiapó por la décima fecha del Campeonato Nacional.

De hecho, Gonzalo Tapia valoró el alza futbolística que ha experimentado en su propio rendimiento desde el arribo del técnico Tiago Nunes.

Al respecto, el atacante indicó que "la seguidilla de partidos me ha hecho muy bien, la confianza del profe y la posición en que estoy jugando me siento mucho más cómodo, tener más libertad en el frente del ataque".

En la misma línea, el mundialista sub-17 en Brasil 2019 sostuvo que "la confianza que me da el profe y por la posición en que juego me siento más cómodo, por la orilla también me acomoda, jugar en el medio y tener más opción de libertad en el frente de ataque me acomoda mucho más".

Con respecto al rol que cumple acompañando a Fernando Zampedri en ofensiva, el oriundo de Las Condes aseguró que "me ayuda bastante en el día a día. Es un goleador que te facilita la pega, siempre está en el área si me toca asistirlo, siempre estamos hablando, tirando para arriba. Al final, no es jodido, es un compañero que ayuda a que mejoremos. Es el capitán del equipo y lo demuestra día a día".

Consultado sobre las metas trazadas en el equipo precordillerano, el ariete dejó en claro que "hay que vivir el día a día, pensar en el fin de semana, empezar a escalar en la tabla. Queremos pelear el título y salir campeones, ahora hay que pensar en el rendimiento del equipo que va escalando".

Por último, le restó importancia al hecho de visitar a los copiapinos en una cancha de pasto sintético, puntualizando que "no es excusa, uno sabe a lo que va. Va a ser un encuentro complicado, los dos vamos a buscar el triunfo. Necesitamos y queremos ganar. Nuestra identidad no es cambiar la forma de juego, más allá de lo que proponga el rival. Si hacemos bien las cosas, el partido se nos va a dar como queremos".

