Gonzalo Tapia anotó para Columbus Crew y extendió su racha goleadora en la MLS

Gonzalo Tapia atraviesa un momento dulce con el Columbus Crew de la Major League Soccer y la noche de este miércoles volvió a dar muestras de aquello.

Es que el chileno no solo fue de la partida ante FC Dallas, sino que además abrió la cuenta para el triunfo por 2 a 0 de su equipo.

Corría el minuto 18 cuando el atacante recibió un centro rasante desde el sector derecho, se barrió en plena área chica y mandó la pelota hasta el fondo de la red.

De esta manera, el formado en Universidad Católica firmó su tercera conquista en fila en la liga estadounidense, donde acumula cuatro dianas y dos asistencias en nueve compromisos.

Cabe señalar que el Columbus Crew marcha noveno con 41 puntos en la conferencia Este.

(Imagen: @columbuscrew)

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