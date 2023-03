Gil por denuncia de agresión de Thompson a una mujer: "Lo que sea de la puerta para afuera es problema de cada uno"

Jordhy Thompson, joven jugador de Colo-Colo, está en el centro de la polémica, luego de que en las últimas horas se viralizaran en redes sociales unos videos donde supuestamente aparece agrediendo en una discoteque a una mujer, que aparentemente sería su pareja, con un golpe de puño en el rostro.

Hasta el momento, el "cacique" y el jugador de 18 años no se han expresado públicamente por el hecho, aunque su compañero Leonardo Gil tuvo que responder sobre el tema en la conferencia de prensa de este miércoles. Eso sí, el volante se desmarcó y no quiso profundizar ni condenó la situación.

"Para uno como compañero es muy difícil opinar de esa situación. Acá solo estamos para jugar al fútbol", comenzó diciendo el mediocampista.

"Que los problemas de cada compañero sean de la puerta para afuera del club, es problema de cada compañero... me enteré hace un rato y nosotros simplemente estamos para venir a entregar y rendirle cuenta al club, lo que sea de la puerta para afuera es problema de cada uno, individual", añadió.

Consignar que en esta jornada, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, condenó la presunta agresión, al expresar en Meganoticias: "Como Ministerio de la Mujer rechazamos cualquier forma de violencia. Esto se hace especialmente grave cuando quienes lo hacen son figuras públicas y que sobre todo tienen un gran impacto en la formación de tantos niños, niñas y jóvenes que los ven como roles a seguir".

En tanto, a través de un comunicado, la Comisión de Género del club repudió el presunto hecho cometido por Thompson y pidió que sea apartado del plantel.

"Repudiamos el caso de violencia en el que se ve envuelto a Jordhy Thompson, jugador del primer equipo masculino. Pedimos que se detenga la viralización del vídeo a menos que la mujer que aparece en él decida compartirlo, ya que, su imagen se ve expuesta y menoscabada", sostuvo el escrito.

"Pedimos además que Thompson sea apartado del plantel, estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género, no representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos", añadió la misiva, que agregó que "el Protocolo de Género que desarrollamos en el Club Social, aplica entre socios y socias, por lo que creemos que se requiere que el MINDEP aborde esta necesidad. Para erradicar la violencia de género debemos partir por casa".

