Gigante sudamericano se baja de la pelea por fichar a Alexis Sánchez

En una verdadera interrogante se ha convertido el futuro del delantero nacional Alexis Sánchez, quien no seguiría ligado al Inter de Milán, elenco que se consagró campeón de la Serie A el lunes recién pasado.

A pesar de subir su nivel en los primeros meses del 2024, siendo fundamental para algunos triunfos de su equipo, esto no sería suficiente para que el "Niño Marabilla" extienda su periplo en el conjunto lombardo.

Por esta misma razón, el nombre del goleador criollo ha sido vinculado a varios equipos, incluyendo a dos gigantes de Sudamérica como Flamengo y River Plate, cuadro donde fue campeón en 2008.

Sin embargo, a pesar del revuelo que generaron estos rumores, todo parece indicar que el Mengao no tendría en sus planes al tocopillano.

"Pregunté a una persona de Flamengo sobre la opción de fichar a Alexis Sánchez, y esa persona me lo negó y me dijo que en este momento no hay ninguna conversación en desarrollo", reveló el periodista brasileño Venê Casagrande a través de su canal de YouTube.

Cabe mencionar que Sánchez apareció en la órbita del Trabzonspor de Turquía y desde dicho país aseguraron hace unos días que incluso Mesut Özil, su ex compañero en Arsenal, estaría tratando de convencerlo para migrar a tierras otomanas.

