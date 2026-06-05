Gary Medel bromea con posible llegada de Alexis Sánchez a la UC: "Ese es chuncho"

Tras terminar la temporada con el Sevilla, Alexis Sánchez tiene que comenzar a definir su futuro, cuya continuidad en el Sevilla de España es una incógnita.

Es que el delantero chileno termina contrato el próximo 30 de junio y no se sabe si renovará con el cuadro andaluz, se quedará en Europa o regresará a Sudamérica.

En medio de esto, a Gary Medel, referente de Universidad Católica, le consultaron por un posible fichaje del tocopillano en los cruzados y sorprendió con su respuesta.

En el podcast «Trisabor», el bicampeón de América con la Roja estaba hablando sobre los jugadores históricos de la Generación Dorada de la Roja cuando le preguntaron para que invite al delantero a la UC para jugar la Copa Libertadores.

"Le podría decir, pero ese es chuncho", fue la singular respuesta del polifuncional jugador entre risas de todo el panel.

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