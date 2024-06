Gary Medel advierte al DT de Boca Juniors: "No me gusta estar en el banco"

Gary Medel selló hace una semana su regreso a Boca Juniors, cuadro en el que brilló entre 2009 y 2010, y este miércoles podría hacer su ansiado redebut en el cuadro xeneize, en el duelo ante Almirante Brown por la Copa Argentina.

En la previa al duelo, el chileno se refirió a su retorno al club tras su turbulenta salida de Vasco da Gama de Brasil y entregó las razones por la que decidió volver tras 13 años.

"La venida para acá fue en un momento en el que me dejaron de un día a otro sin saber por qué me sacaron del equipo. Y me cansé en ese sentido", reconoció el "Pitbull" en conversación con los canales oficiales del conjunto de La Bombonera.

Luego, el bicampeón de América con la Roja lanzó un aviso al técnico de Boca, Diego Martínez: "A mí me gusta jugar y me gusta competir. Nunca en mi carrera (fui suplente), yo siempre tuve la suerte de ser titular, no me gusta estar en el banco".

Además, el formado en Universidad Católica reconoció que la relación con el presidente Juan Román Riquelme fue clave para retornar al elenco xeneize: "La relación con Román siempre fue muy abierta y muy amigable. Siempre me dio la posibilidad. Fue siempre todo muy cercano con él".

Por último, Medel sostuvo que "venir a Boca me motivó, por el club gigante que es. No sabía la inmensidad que tiene Boca cuando era chico, después cuando me fui me di cuenta lo gigante que es en el mundo. Yo llevo bastantes años en el fútbol y sé lo que he trabajado, soy un chico que trabaja mucho, que entrena, que se cuida y por eso estoy aquí en Boca".

