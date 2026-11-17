En vísperas de un nuevo clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica en el estadio Monumental, la atención se ha centrado fuera de la cancha ante la posibilidad de que los "cruzados" realicen un "pasillo" a los jugadores albos, recientes campeones de la Liga de Primera.

Aunque el tema genera controversia dada la rivalidad entre ambos clubes, el director técnico del cuadro estudiantil, Daniel Garnero, se mostró abierto a hacerle un homenaje al Cacique en su casa.

"Yo no tendría ningún problema, al contrario, felicitar al justo ganador. Yo no tendría ningún inconveniente, no sé si se acostumbra", señaló el adiestrador del elenco de la franja en conversación con TNT Sports.

En esa misma línea, el entrenador de la UC aclaró que "tampoco me gusta que te obliguen, como pasó en Argentina que terminaron los de Estudiantes dándose vuelta (ante Rosario Central), que quedó muy mal también eso, pero ese también fue un torneo que no estaba previsto y se modificó. Yo no tengo ningún problema de felicitar y aplaudir al justo ganador".

Con respecto al choque ante el conjunto popular, el DT adelantó que tratarán de "ser muy agresivos, porque es un equipo que marcó una diferencia en el torneo y por eso salió campeón con tanta anticipación. Si los dejas jugar ellos también tienen su agresividad, nosotros tenemos que ir en búsqueda de esa efectividad, de pegar primero, incomodarlos y ver si después podemos controlar y manejar mejor el juego"

Sobre el rival de turno, el estratego destacó que "tienen grandes futbolistas, de mucha jerarquía, tienen futbolistas jóvenes que están bien y lo hicieron muy bien, y eso hizo que junten una cantidad de triunfos seguidos muy grande. Empezaron a sacar ventaja, y la verdad es que después se hizo muy difícil poder descontarles, por eso es un justo ganador".

Por último, Garnero aseguró su mayor obsesión es terminar el torneo en la segunda ubicación para quedarse con el cupo de Chile 2 y así clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Quiero que Católica vuelva a tener la experiencia que tuvo este año, eso lo va a hacer crecer mucho al club, lo va a hacer crecer en su roce internacional, aprovechar ese estadio espectacular que tiene. Al fútbol chileno le vendría muy bien que Católica esté de nuevo en Copa Libertadores", sentenció.

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