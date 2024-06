Garin supera el debut y se enfrentará con Barrios en la segunda ronda de la qualy de Wimbledon

La qualy de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, tendrá un duelo de chilenos en la segunda ronda. Es que al tempranero debut triunfal de Tomás Barrios (196° del ranking ATP) se sumó el de su compatriota Cristian Garin (111°), por lo que ambos se tendrán que eliminar en la siguiente fase de la etapa previa del major londinense.

El "Tanque" derrotó este lunes al francés Enzo Couacaud (195°) por parciales de 7-6 (5) y 7-5, tras una hora y 50 minutos de un partido donde su rival sacó en las dos mangas por el set.

El primer episodio fue bastante complicado para el nacional, porque desperdició tres puntos de quiebre de entrada en el primer juego, y después tuvo que salvar cinco bolas de break en el segundo y sexto game, aunque no pudo sostener en el octavo. En tanto, en el siguiente el galo sacó por el set, pero el "Tanque" devolvió la ruptura y al final todo se tuvo que definir en un tiebreak, donde el criollo estuvo más certero y se lo adjudicó por 7-5.

El segundo capítulo fue para no creer. El nacido en Arica quebró en el segundo game y se puso rápidamente 3-0 arriba. Sin embargo, se enredó solo, comenzó a reclamar al juez de silla varios puntos y de manera increíble perdió cinco juegos consecutivos para quedar 5-3. Pero al igual que en el set anterior, cuando el galo sacaba por la segunda manga 5-4, "Gago" reaccionó y quebró para mantenerse "vivo". Pero eso no fue todo, porque cuando parecía que nuevamente todo se definía en un tiebreak, el ex 17 del planeta consiguió otra ruptura para sentenciar su victoria.

De esta manera, Garin chocará en segunda ronda de la qualy de Wimbledon con su compatriota Tomás Barrios y se garantizará a un chileno en la tercera y última fase de la etapa previa.

Los nacionales ya se midieron este año, a fines de febrero en la primera ronda del ATP 250 de Santiago, con triunfo para el chillanejo por 7-6 (3) y 7-5.

