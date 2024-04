Gareca aseguró que Vidal y Medel tienen las puertas abiertas en la Roja: "Los tenemos en cuenta permanentemente"

El inicio del proceso de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la Selección chilena, con los amistosos ante Albania y Francia en la fecha FIFA de marzo, estuvo marcado por el regreso de un referente como Claudio Bravo, pero también por las ausencias de otros históricos de la Generación Dorada como Arturo Vidal y Gary Medel.

Las no convocatorias del "King" y el "Pitbull" generaron bastante sorpresa, pero el entrenador argentino les abrió la puerta para un retorno al combinado nacional.

"Son muy importantes. Esos muchachos de tantos partidos que tienen, por ahí uno empieza a ver, en el momento en que no estén o por diferentes circunstancias, cuales serán las opciones. En qué nivel están ellos y en que nivel de competencia y exigencias. Son muchachos que uno nunca deja de tener en cuenta", explicó el "Tigre" en conversación con la radia uruguaya Carve Deportiva.

"Arturo Vidal y Gary Medel son muy importantes en la Selección y los tenemos en cuenta permanentemente. Ellos vienen y juegan, y no hay problema. No necesitan una adaptación, tienen muchos partidos internacionales con la selección", añadió el ex DT de Perú.

Además, sobre las razones para no llamarlos en su primera convocatoria en la Roja, sostuvo que "uno necesita esa adaptación y quiere conocer nuevos muchachos en caso que no estén, se retiren del fútbol o que no están en un momento competitivo. Hay una serie de circunstancia y ante esto uno busca opciones".

En tanto, Gareca volvió a presionar a Ben Brereton para aprender español, aunque aclaró que no será una condicionante para su presencia en la Selección: "Lo que yo dije es real, pero ha habido muchas interpretaciones. El periodismo tiene una percepción y una visión que se puede distorsionar un poco. Yo lo que dije fue con un solo sentido. No lo va a condicionar en una convocatoria que sea inglés o que haya nacido en Inglaterra y que no hable fluido español. Yo hablé con él y le dije que me gustaría que aprenda el español. No todos hablan inglés".

"Quiero que se adapte rápidamente a Chile. Cuanto más rápida sea su adaptación, cuanto antes aprenda el idioma, será mejor. Yo le dije concretamente que aprenda el español porque le va a servir para comunicarse en el campo de juego y en la concentración, y le puede abrir las puertas en el continente sudamericano", sentenció.

PURANOTICIA