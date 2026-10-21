García Basso y la lucha de la UC por el título de la Liga de Primera: "Si los números dan, la ilusión sigue intacta"

Agustín García Basso analizó el presente de la Universidad Católica en la Liga de Primera y manifestó su completo optimismo de seguir en la pelea por el título, a pesar de los doce puntos que los distancian del puntero Colo-Colo y los tres que los separan del sublíder Universidad de Chile.

En ese sentido, el argentino remarcó que "se habla mucho del Chile 2, quizás por la diferencia que había sacado Colo-Colo, pero yo siempre digo, si los números dan, la esperanza y la ilusión siempre está. En este caso Colo-Colo ha perdido, nos toca enfrentarlos a ellos y también a la U, pero tenemos que ir partido a partido, no desesperarse".

Al mismo tiempo, el defensor indicó que "a mí me gusta competir y cada competencia que me toca enfrentar siempre quiero ganar. Después hay ciertas cosas que son más fáciles y otras no, por una cuestión de realidad, pero sí ese margen se ha achicado y está bueno que se hayan perdido puntos para que nosotros también tengamos ese objetivo un poquito más cerca con la ilusión".

Con respecto al reclamo ingresado por el elenco "cruzado" por la reprogramación de su duelo con Audax Italiano, el central indicó que "nosotros estamos un poco ajenos a eso; creo que es algo del club con la liga, en la cual se ha expresado. Como jugadores, le preguntas a cualquiera y queremos jugar todo el tiempo. Tuvimos un parón de tres semanas y están las ganas de querer estar dentro de un campo de juego".

"Si disponen que tenemos que jugar tres partidos en ocho días, ahí estaremos presentes. Creo que tenemos con qué, tenemos equipo. Es algo que tiene que charlar el club con la liga, pero nosotros siempre estamos predispuestos y con ganas de ganar para llevar al club lo más alto posible", agregó.

En cuanto al largo tiempo de inactividad que ha tenido el cuadro precordillerano, el trasandino destacó que "aprovechamos de explotar la competencia interna y recuperar a compañeros lesionados. Se viene una semana agitadita, pero a todo jugador le gusta. Es como competir a nivel internacional, donde juegas el torneo local y entre semana tienes copa. Nadie se puede relajar y hay que autoexigirse".

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