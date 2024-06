Gabriel Suazo y la Copa América: "Quiero ser campeón"

El lateral izquierdo de La Roja, Gabriel Suazo, dio una entevista a Canal 13, que saldrá completamente a la luz mañana domingo 2 de junio. En ella, el ex capitán de Colo Colo demostró que la mentalidad heredada de la "Generación Dorada" aún sigue vigente de cara a la Copa América de Estados Unidos.

“Por más que esté Messi, vamos a enfrentar este compromiso con la dedicación y el optimismo de siempre. Nosotros queremos ganar cada partido. Mi objetivo es ser campeón. No voy a apostar por clasificar, quiero ser campeón”, sostuvo el lateral del Toulouse de Francia, club con el que terminó en la undécima posición de la Ligue 1, con 43 puntos.

Suazo aprovechó también de recordar cuando fue pasapelotas en la histórica final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina en el Estadio Nacional. “Fue una noche especial, cuando Alexis (Sánchez) anotó fue una sensación como si hubiera hecho el gol yo. No tengo el título pero me sentí parte de esa Copa porque trabajaba con ellos, entrenaba con ellos. Aporté mi granito de arena desde la parte que me tocó”, relató.

Por último, el formado en Colo Colo contó detalles de su expedición como sparring del plantel de La Roja que conquistó la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos bajo la dirección técnica de Juan Antonio Pizzi.

“Éramos parte del equipo prácticamente. Entrenábamos con ellos, comíamos, teníamos los mismos horarios. Yo me sentía parte del equipo. Yo era un jugador pero que no se vestía”, contó.

Gabriel Suazo esta entre los 24 convocados por Ricardo Gareca para el amistoso previo al certamen continental ante Paraguay.

