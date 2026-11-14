Gabriel Suazo tras caer ante Colombia: "Entregamos el máximo hasta el último"

El conformismo se tomó la Selección chilena tras la derrota por la cuenta mínima ante Colombia. Es que al igual que el director técnico interino Nicolás Córdova, el capitán Gabriel Suazo también se mostró satisfecho por la actuación del equipo, pasando por alto que por largos pasajes ni siquiera pudieron inquietar al fondo cafetalero.

Tras el encuentro, el lateral izquierdo aseveró que "la cancha no ayudaba mucho, pero en las eliminatorias te encuentras con este tipo de partidos. En los primeros 25 minutos, hicimos un buen partido, encontramos buenas sensaciones y creamos ocasiones. Tras el corte de agua, nos costó el partido y nos empezaron a presionar más arriba".

En esa misma línea, el actual futbolista del Sevilla señaló que "me quedo con la entrega de cada uno, es la base de que cada uno juegue, más allá de cómo esté uno con el balón, hay que saber esa parte del fútbol a otro ámbito".

Al mismo tiempo, el zurdo subrayó que "más allá de esas imprecisiones, de esa molestia, entregamos el máximo hasta el último, con un efecto climático también donde hay mucha humedad, donde muchas veces las piernas no te responden como uno quisiera y ahí está el corazón. Por más que sea un amistoso, dejamos todo en la cancha".

Con respecto al desarrollo de las acciones en Cali, el zaguero advirtió que "tenemos que saber convivir con esos minutos que son complicados, cuando el rival te mete en tu cancha, saber sufrir. Cuando vienes a Colombia sabes que es así. Tenemos que mejorar la precisión. Yo me equivoqué en pases fáciles, ahí tenemos que crecer".

"Ellos tampoco crearon tantas ocasiones, pero estos partidos se definen por detalles y en eso tenemos que seguir creciendo", agregó el formado en Colo Colo.

Para cerrar, Suazo proyectó la eventual participación de la Roja en duelos oficiales. "Muchas veces las clasificatorias pasa por los partidos de local, los partidos en casa, ahí sobre todo es donde tenemos que hacernos fuerte, conseguir la mayor cantidad de puntos, donde quedamos al debe en la clasificatoria anterior. Creo que estamos jugando mucho de visita, nos ha tocado todos estos partidos amistosos jugar de visita y nos hemos sentido cómodos también de esa forma, hemos sacado buenos resultados", finalizó.

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