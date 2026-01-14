Gabriel Suazo se reincorpora a los entrenamientos del Sevilla tras lesión

Una buena noticia recibió el director técnico del Sevilla, Matías Almeyda, ya que el seleccionado nacional Gabriel Suazo sumó al resto del plantel tras resentirse de una molestia en el sóleo de la pierna izquierda a fines de diciembre.

Según consignó El Desmarque, el chileno entrenó a la par de sus compañeros en la práctica del martes, aunque de manera parcial por lo que aun no hay luces de su retorno a las canchas.

Cabe mencionar que la lesión que ya lo había dejado afuera de los choques ante Valencia, el Real Oviedo y el Deportivo Alavés en 2025, reapareció después de sumar minutos en la derrota a manos del Real Madrid y le impidió ver acción en este inicio de año contra Levante y Celta de Vigo.

El elenco blaquirrojo que también tiene en sus filas a Alexis Sánchez viene de caer el lunes frente al cuadro gallego, resultado que lo dejó en el 14° lugar de La Liga con 20 puntos, solo tres unidades por arriba de la zona de descenso.

El próximo lunes a las 17 horas, Sevilla se verá las caras con Elche por la vigésima fecha del certamen español.

