Gabriel Suazo cuestiona al arbitraje tras la derrota del Sevilla ante Real Madrid: "Hay muchas situaciones que no comprendemos"

La pasada fecha de la Liga española estuvo marcada por polémicas arbitrales. Uno de los cotejos en cuestión fue la derrota del Sevilla ante el Real Madrid, donde en el cuadro andaluz se quejaron fuerte.

Gabriel Suazo, capitán del elenco sevillano, entró al debate y se sumó a los dardos por parte de su club sobre el referato.

"Hay muchas situaciones, sobre todo en ese partido, que nosotros no comprendemos. Buscamos una explicación, han aparecido videos, el árbitro lleva cámara. Nosotros nos acercamos de la mejor forma y muchas veces uno no encuentra respuesta", expresó el lateral chileno en conferencia de prensa.

"Es lamentable, porque termina el partido y te fijas que la mayoría de las veces las situaciones están yendo en nuestra contra. Son cosas que no podemos controlar. Eso tiene que hablarlo el presidente o la directiva. Lógicamente sentimos las mismas sensaciones que el resto de la gente que lo está viendo. Son situaciones que no están en nuestras manos", añadió el seleccionado nacional.

Sobre su rol de capitán en el conjunto nervionense, sostuvo: "Hoy me toca a mí portar el brazalete, pero yo no voy a un club imponiendo ser nada. Simplemente llego y soy la misma persona que soy en mi casa, igual con todos. Son mis valores y eso me lleva a ser uno de los capitanes. Hoy me toca a mí el privilegio de ser el primero, aunque podría ser Kike o Luci. Llevo el brazalete con orgullo, responsabilidad tremenda y son otros los que podrían hacerlo".

"El liderazgo se lleva entre varios, hay que saber apoyarse. No es un solo individuo, tienes que saber en qué eres mejor tú y en qué tu compañero. El liderazgo lleva contagiar positivamente a tus compañeros con tus acciones. Yo lo intento con un saludo, un abrazo, dándolo todo en cada balón y eso trato de transmitirlo para que cada uno de ellos pueda hacer lo mismo", sentenció.

(Imagen: @gabrielalonso11)

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