Franco Frías y el irregular arranque en el torneo de U. Española: "Es un equipo que recién se está encontrando"

Un agónico e importante triunfo fue el que logró este sábado Unión Española, elenco que se impuso por 4-2 a Everton, resultado que les permitió escalar hasta cuarta ubicación con 13 puntos, quedando a siete del líder Universidad de Chile.

A pesar de la alegría por la victoria sobre los "ruleteros", la cuarta en la temporada, los hispanos también cuentan con un empate y tres caídas. Arranque irregular que reconoció el delantero Franco Frías, quien trató de explicar lo ocurrido en diálogo con radio ADN.

"Es un equipo que recién se está encontrando. Hemos tenido partidos donde hemos perdido puntos importantes, como con Cobreloa o Cobresal. Es muy difícil analizar la situación de juego de nosotros cuando recién nos estamos afianzando", comentó el argentino, quien usó como ejemplo lo acontecido la semana anterior ante la U.

Al respecto, el ariete recordó que ante los azules "en el primer tiempo por momentos fuimos superiores. Yo veo que tenemos muy buenos jugadores, como Vecchio, Uribe, Aránguiz, Adamo, Yañez, el 'Pulpo' González. En ataque tenemos grandes jugadores, pueden sacar partidos adelante".

En la misma línea, remarcó que "tenemos herramientas, somos un equipo de muchos jóvenes, el DT está encima. A veces son partidos o mérito del rival y te encuentras con eso, buenas defensas, pero nosotros venimos muy bien".

Por otra parte, el santafesino se refirió a la gran cantidad de partidos como forasteros que tendrán en la segunda rueda, puntualizando que "sabemos que se nos hará duro ir de visitante, pero es lo que nos toca. Tenemos partidos en canchas muy difíciles, por lo que cada vez que estamos en Santa Laura tratamos de jugar cada minuto del partido. Lo del último partido fue una muestra de carácter".

Por último, Frías admitió que Emiliano Vecchio, excompañero en Rosario Central, jugó un rol importante en su arribo a la comuna de Independencia. "Influyó mucho, aunque no todo, me habló del equipo. Creo que es la mejor decisión que he tomado, me siento muy cómodo, es un club muy cómodo", cerró.

PURANOTICIA