Francia arrasa con Suecia con doblete de Mbappé y enfrentará a Paraguay en octavos del Mundial

Francia goleó por 3 a 0 a Suecia, en un partido váliado por los dieciseisavos de final del Mundial

Los "galos" mostraron sus credenciales y no tuvieron inconvenientes para superar a escandinavos en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola concretaron una victoria que pudo haber sido mucho más abultada.

Los "Bleus" fueron una aplanadora teniendo como gran figura al jugador del Real Madrid. El atacante llegó a seis goles en el torneo y acumula 18 en el historial de artilleros de la Copa Mundial.

El 3-0 final confirmó la llave de octavos de final entre los dirigidos por Didier Deschamps ante la sorprendente Paraguay.

El encuentro se disputará este sábado 4 de julio en el estadio Filadelfia, en Estados Unidos.

(Imagen: FIFA)

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