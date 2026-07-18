Flamengo busca renovar el contrato de Erick Pulgar ante interés de clubes extranjeros

Continúa la teleserie del mediocampista nacional Erick Pulgar, quien desde hace semanas ha despertado el interés de varios clubes presuntamente dispuestos a pagar los cuatro millones de dólares de la clausula de rescisión fijada por Flamengo.

Es que si bien el director deportivo del Mengao, José Boto, aseguró que no tienen temor de perder al volante, lo cierto es que varios medios brasileños han informado que elencos de Arabia Saudita y Estados Unidos.

Es más, el portal Toricda Flamengo informó que los representantes del chileno habrían alcanzado un acuerdo preliminar con uno de los cuadros saudíes por las condiciones salariales para contratar al antofagastino.

Ante esta situación, de acuerdo con el sitio C4 Noticias, la directiva del conjunto carioca lejos de dar el visto bueno para las negociaciones, buscarían renovar el contrato del criollo, el cual termina en 2027.

"Las reuniones con los representantes del jugador deberían comenzar con la llegada de Fernando Felicevich y la incorporación de André Cury (ambos agentes del jugador) en la primera quincena de agosto", detallaron en la publicación.

En esa misma línea, apuntaron que el entorno de Pulgar no vería con malos ojos la renovación de su vínculo, pero buscarían "un ajuste acorde con su condición de titular indiscutible. Actualmente, Erick Pulgar percibe un salario inferior al de los jugadores estrella del equipo, por debajo del millón de reales mensuales, según informes".

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